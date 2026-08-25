Se aproxima un diluvio histórico este martes 25 de agosto: fuertes ráfagas de viento sacudirán en todo Colombia

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El clima volverá a ser protagonista en Colombia este martes 25 de agosto, con un panorama marcado por lluvias y tormentas en diferentes regiones del territorio nacional.

Las condiciones serán muy diferentes dependiendo de la zona, mientras Bogotá tendrá una jornada considerablemente más fresca, ciudades del Caribe y el oriente colombiano mantendrán temperaturas superiores a los 30 °C. Al mismo tiempo, el pronóstico anticipa precipitaciones y actividad tormentosa en numerosos puntos del país.

La inestabilidad ya viene afectando distintas regiones durante los últimos días, con episodios de lluvia, descargas eléctricas y ráfagas de viento asociados a las tormentas que podrían superar los 70 km / h.

Diluvio en Colombia: dónde habrá tormentas este martes 25 de agosto

Según el pronóstico meteorológico reflejado para la jornada, las tormentas estarán distribuidas en distintas regiones de Colombia, desde sectores del Caribe hasta el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía.

Entre las ciudades y zonas que aparecen con condiciones tormentosas se encuentran:

Cartagena de Indias: máxima de 32 °C y mínima de 27 °C.

Caucasia: entre 24 °C y 29 °C.

Bucaramanga: entre 20 °C y 28 °C.

Arauca: entre 22 °C y 30 °C.

Puerto Carreño: entre 24 °C y 33 °C.

Puerto Inírida: entre 23 °C y 32 °C.

Nuquí: entre 24 °C y 29 °C.

Cali: entre 20 °C y 28 °C.

San José del Guaviare: entre 22 °C y 30 °C.

Mitú: entre 22 °C y 30 °C.

Albania: entre 21 °C y 30 °C.

En estas zonas, el panorama estará dominado por nubosidad, lluvias y posibles tormentas, aunque la intensidad de los fenómenos puede variar considerablemente entre una región y otra.

Se aproxima un diluvio histórico este martes 25 de agosto: fuertes ráfagas de viento sacudirán en todo Colombia Foto: Foco Uy

Bogotá tendrá un martes más frío

La situación será diferente en Bogotá, donde las temperaturas serán notablemente inferiores a las previstas para las regiones cálidas.

Para este martes, el pronóstico marca una máxima cercana a los 19 °C y una mínima de 10 °C, con nubosidad y posibilidad de precipitaciones.

El contraste será importante frente a ciudades como Puerto Carreño, que podría alcanzar los 33 °C, o Cartagena de Indias, donde el termómetro rondará los 32 °C.

Lluvias y tormentas seguirán marcando el clima en Colombia

El escenario de este martes se produce después de varios días de inestabilidad atmosférica en diferentes puntos del territorio colombiano.

Durante el último fin de semana ya se habían previsto lluvias y chubascos tormentosos en ciudades como Cali, Bucaramanga y Cartagena, mientras Bogotá permanecía entre las zonas más frescas.

Ante episodios de tormentas fuertes, es recomendable mantenerse atento a los reportes meteorológicos y a las advertencias oficiales, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones, crecientes repentinas o deslizamientos.