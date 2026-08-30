Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

Se avecina el tormentón del año con 48 horas de lluvias, actividad eléctrica y vientos de casi 40 km/h

Colombia atraviesa un cierre de agosto marcado por la inestabilidad, las lluvias y el paso de ondas tropicales que mantienen condiciones adversas en diferentes regiones del territorio nacional.

Aunque para este domingo 30 de agosto se espera una disminución de las precipitaciones respecto del sábado, el panorama continuará siendo lluvioso en distintos puntos del país, con posibilidad de precipitaciones de alta intensidad durante la tarde y la noche.

Fuertes lluvias en Colombia: qué pasará este domingo 30 de agosto

Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias persistirán especialmente en la región Pacífica, donde existe probabilidad de que alcancen alta intensidad durante la tarde y la noche. También se esperan precipitaciones en la subregión de La Mojana.

En medio de este escenario de inestabilidad y tormentas, también existe probabilidad de episodios localizados de granizo, un fenómeno que puede presentarse asociado a tormentas de mayor intensidad.

Por su parte, los mayores acumulados de precipitación para este domingo se esperan en sectores de Cesar, Sucre, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Guaviare y Vaupés.

Dos ondas tropicales mantienen las condiciones de inestabilidad

El panorama estará influenciado por el desplazamiento de dos ondas tropicales. La número 42 continuará su tránsito sobre el territorio nacional, mientras que la onda tropical número 44 podría ingresar a Colombia durante este domingo.

De acuerdo con el IDEAM, esta situación favorecerá una mayor nubosidad y la presencia de lluvias en algunos sectores, por lo que las condiciones inestables continuarán durante el cierre del fin de semana.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento Shutterstock / Composición Canva

El escenario da continuidad a lo ocurrido durante el sábado 29, cuando el organismo anticipó un aumento de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional. Las lluvias más significativas se concentraron en las regiones Pacífica y Orinoquía, el norte de la región Andina y el sur de la región Caribe, principalmente durante la tarde y la noche.

Lluvias y fuertes vientos: cuáles son las zonas bajo atención

Además de las precipitaciones, el comunicado del IDEAM advierte sobre fuertes vientos en determinados sectores. En el occidente del mar Caribe se esperaban velocidades de hasta 37 km/h y oleaje de hasta tres metros, mientras que en la península de La Guajira podían registrarse velocidades máximas superiores a los 40 km/h.

Las zonas afectadas por el reciente terremoto también se encuentran bajo atención. Durante el fin de semana se mantuvieron las lluvias especialmente en sectores de Antioquia, Risaralda, Quindío, Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca.

Además, el organismo recomendó prestar especial atención a las alertas por movimientos en masa en el piedemonte llanero y amazónico y en el litoral Pacífico, particularmente en sectores de Chocó, Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Meta.

De esta manera, el país continuará bajo un panorama de lluvias, nubosidad y actividad asociada al tránsito de ondas tropicales, aunque la intensidad y duración de los fenómenos dependerá de cada región.