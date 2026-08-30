Se aproxima el diluvio del año: tormentas, granizo y fuertes ráfagas de hasta 70 km/h

En esta noticia ¿Cómo estará el clima esta semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el noroeste de México permanecerá bajo condiciones de inestabilidad este domingo debido a la presencia del monzón mexicano, que favorecerá lluvias de consideración en varios estados de la región.

Se aproxima una tormenta negra que dejará fuertes lluvias y vientos huracanados para este martes 25 de agosto (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Sonora, Sinaloa y Durango, donde podrían registrarse lluvias puntuales muy fuertes. En Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit se prevén lluvias fuertes, acompañadas por tormentas eléctricas y posible caída de granizo. En Baja California, en tanto, se esperan precipitaciones aisladas.

La onda tropical 33 reforzará las lluvias en el Pacífico

La onda tropical número 33 continuará desplazándose frente a las costas del Pacífico central mexicano y contribuirá al aumento de las precipitaciones en distintas zonas del país.

Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato podrían recibir lluvias puntuales muy fuertes. Por su parte, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán lluvias fuertes.

Para Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México se pronostican intervalos de chubascos.

El sureste también tendrá lluvias intensas

En el sureste del país, el avance de la onda tropical número 34, combinado con una vaguada en altura, generará condiciones favorables para lluvias muy fuertes en Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

También se esperan lluvias fuertes y actividad eléctrica en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

¿Cómo estará el clima esta semana?

Este escenario de inestabilidad podría prolongarse entre el lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, vaguadas y el desplazamiento de las ondas tropicales 34 y 35.

Entre los estados con mayor probabilidad de registrar precipitaciones durante ese período se encuentran Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.