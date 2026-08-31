El tiempo en España durante este lunes, 31 de agosto de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 31 de agosto

El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. En el Cantábrico, predominan los cielos nubosos y se prevén precipitaciones débiles. En el tercio norte y costas del Mediterráneo, se pueden observar nubes bajas que disminuirán a lo largo del día.

Las temperaturas máximas descenderán en algunas regiones, mientras que en otras se espera un ligero aumento. En el Guadalquivir, se podrán superar los 35 grados. El viento será en general flojo, con intervalos moderados en ciertas zonas y en Canarias, el alisio soplará de forma moderada.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

En Madrid habrá cielos despejados con alguna nube alta, temperaturas estables o en ligero ascenso (mínimas algo más bajas en la Sierra) y vientos flojos variables con predominio del suroeste durante las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se esperan cielos con nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, mientras que en el resto de la región estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas ascenderán, alcanzando una máxima de 39 grados y una mínima de 17 grados, con vientos flojos y brisas en la costa.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque habrá intervalos de nubes bajas en el litoral central y sur. En el Pirineo oriental, se espera nubosidad de evolución diurna con posibilidad de chubascos o tormentas aisladas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 35 grados, con un viento del norte moderado en el extremo nordeste y flojo de dirección variable en otras áreas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón, el clima se presentará poco nuboso o despejado, con nubes en evolución diurna en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 34 grados de máxima y se prevé un descenso en las máximas. En el valle del Ebro, habrá viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos del sureste por la tarde en la mitad oriental.

El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos que pasarán a estar cubiertos, con posibilidades de lluvias débiles en el este durante la tarde. Se esperan brumas y nieblas en la Cordillera y temperaturas entre 24 y 10 grados, con un leve descenso. Viento moderado del sur por la mañana, cambiando a norte y este en la costa hacia el final del día.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielos poco nubosos o despejados, con brumas matinales y temperaturas sin cambios (máx. 33°C, mín. 18°C). Viento flojo del sur, girando por la mañana a nordeste y este, con brisas costeras.

Nuboso en el norte de las islas, con tendencia a poco nuboso en las orientales durante el día. En las zonas montañosas se abrirán claros. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas entre 18 °C y 29 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes y extremos sureste y noroeste de las islas y brisas en costas del sur y suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana estará marcado por intervalos de nubes bajas en el litoral y cielo poco nuboso en el resto, con temperaturas que oscilarán entre 18 y 33 grados y vientos flojos que aumentarán a moderados del sur y este por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con nubes altas y se espera la presencia de intervalos de nubes bajas, especialmente en el norte, donde podrían surgir brumas y bancos de niebla; las temperaturas mínimas descenderán o se mantendrán en 7 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 32 grados, con un ligero descenso en el este y nordeste y manteniéndose sin cambios o en ligero ascenso en el resto, además de un viento del norte y nordeste que será flojo, con intervalos moderados en la mitad este.

Predominarán cielos despejados con algunas nubes altas y bajas en el sureste al final del día. Las temperaturas mínimas subirán en La Mancha y se mantendrán estables en el resto, mientras que las máximas descenderán en Cuenca y Albacete, llegando a 36 grados en general. El viento será flojo y variable, con predominio del suroeste y oeste, cambiando a este en la mitad oriental por la tarde, donde se espera mayor intensidad. La mínima será de 8 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos nubosos con nubes bajas y brumas o nieblas, temperaturas sin cambios entre 20 y 26 grados y Levante flojo.

Melilla tendrá cielos nubosos o muy nubosos, con polvo en suspensión, posible chubasco débil al final del día, vientos flojos de componente este con intervalos moderados por la tarde y temperaturas entre 23 y 27 grados (mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios).

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