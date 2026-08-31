El Súper Niño afectará el clima durante los próximos meses y tendrá impacto en distintas regiones del país.

El Súper Niño avanza con fuerza y las condiciones meteorológicas marcarán el comienzo de septiembre con lluvias y tormentas en diferentes regiones. Los pronósticos disponibles anticipan precipitaciones desde este lunes 31 de agosto y un escenario de inestabilidad que se extenderá, con distinta intensidad según la zona, hasta el viernes 4 de septiembre.

El fenómeno de El Niño ya está presente tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial. Según el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), existe una probabilidad superior al 90% de que persista hasta el primer trimestre de 2027 y un 69% de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre.

El escenario coincide con un período de actividad meteorológica que viene dejando lluvias intensas en sectores del Pacífico y del occidente. En los últimos días, además, el tránsito de ondas tropicales favoreció el aumento de la nubosidad y las precipitaciones en diferentes puntos.

Súper Niño y fuertes lluvias: a qué hora comienzan las tormentas

Los pronósticos por hora muestran que el lunes 31 comenzará con tormentas en sectores del occidente y nororiente, aunque la situación será muy diferente de una ciudad a otra.

En Cali, The Weather Channel pronostica tormentas dispersas desde la medianoche del lunes, con una probabilidad de precipitación del 57%. La actividad podría continuar durante las primeras horas de la madrugada, con tormentas hasta alrededor de las 3:00 y una posterior disminución de las lluvias.

Bucaramanga también tendrá un comienzo de jornada lluvioso. El pronóstico marca tormentas a las 00:00, con una probabilidad de precipitación del 67%, y tormentas dispersas hacia la 1:00. Después podrían quedar algunos chubascos durante la madrugada.

En Medellín, en tanto, se esperan chubascos durante las primeras horas del lunes. Para la medianoche, la probabilidad de lluvia ronda el 41%.

Bogotá presenta un panorama menos intenso para el comienzo de la semana. El reporte oficial del IDIGER anticipa una madrugada mayormente seca, aunque no descarta lloviznas en sectores del sur, centro y oriente. Durante la mañana predominarán las condiciones secas y el cielo entre parcial y mayormente nublado.

El Súper Niño marcará las condiciones climáticas de los próximos meses, con fuertes lluvias y tormentas en varias regiones. ChatGPT

¿Qué regiones tendrán fuertes lluvias esta semana?

El occidente aparece como una de las zonas que habrá que seguir más de cerca. Durante los últimos días, las mayores precipitaciones se concentraron especialmente sobre la región Pacífica, Chocó, Antioquia y sectores del oeste del territorio.

Los pronósticos extendidos mantienen esa tendencia en algunas de las principales ciudades. En Cali se esperan tormentas el lunes y el martes podría producirse un fuerte aumento de las precipitaciones, con una probabilidad de lluvia cercana al 99% según Time and Date. Para el miércoles continúan apareciendo tormentas aisladas.

En Medellín, las lluvias también podrían acompañar buena parte de la semana. El martes y miércoles aparecen chubascos en el pronóstico extendido, mientras que para jueves y viernes se mantienen posibilidades de precipitaciones hacia el final de la jornada.

El Caribe tendrá un comportamiento irregular. En Barranquilla se esperan tormentas aisladas el martes y miércoles, lluvias durante las primeras horas del jueves y nuevas precipitaciones hacia el viernes.

Cómo estará el clima del lunes 31 al viernes 4 de septiembre

La evolución prevista para las principales regiones muestra que las precipitaciones no se concentrarán en una única jornada.

El lunes 31 comenzará con lluvias y tormentas en sectores de Valle del Cauca, Antioquia y Santander. Durante los días siguientes, el foco continuará especialmente sobre el occidente y habrá episodios de lluvia en sectores del Caribe y la región Andina.

En Bogotá, los modelos extendidos proyectan lluvias pasajeras el lunes, nuevas precipitaciones hacia el final del martes y lluvias durante el miércoles. El jueves aparece como la jornada más seca, mientras que el viernes vuelven a figurar chubascos en el pronóstico.

En el Caribe, las probabilidades vuelven a crecer en algunos sectores durante el martes y miércoles. Barranquilla, por ejemplo, presenta tormentas aisladas durante ambas jornadas, mientras que hacia jueves y viernes las precipitaciones serían más intermitentes.

El panorama se produce mientras El Niño continúa fortaleciéndose. El Gobierno declaró en julio una situación de desastre nacional por doce meses para anticipar sus posibles efectos y reforzar las medidas de preparación y respuesta.

Las condiciones actuales ya completaron tres trimestres móviles consecutivos con presencia de El Niño en el océano y la atmósfera. La mayor probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte se concentra entre octubre y diciembre de 2026, mientras su persistencia podría extenderse durante los primeros meses de 2027.