La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 6 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9944 (La Cárcel).

1° 9944 11° 6100 2° 2724 12° 6148 3° 3442 13° 9176 4° 8527 14° 8437 5° 9603 15° 4850 6° 2558 16° 9901 7° 4171 17° 8256 8° 5468 18° 0184 9° 1765 19° 1726 10° 7078 20° 1977

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.