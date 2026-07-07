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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 6 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9944 (La Cárcel).

 1°9944 11°6100 
 2724  12°6148
 3°3442  13°9176 
 8527  14°8437 
 9603  15°4850 
 6°2558  16°9901
 4171  17°8256 
 5468  18°0184 
 1765  19°1726 
 10°7078 20°1977 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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