Este lunes, 6 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9604 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 6 de julio

1° 9604 11° 7953 2° 6306 12° 5033 3° 0044 13° 6495 4° 5125 14° 1713 5° 9000 15° 9997 6° 1911 16° 4959 7° 3186 17° 6759 8° 1386 18° 5478 9° 3422 19° 6474 10° 5974 20° 8751

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de protección emocional.

Según su estado y contexto, puede aludir a la vida afectiva, compromisos evitados o deseo de sanar.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.