Este lunes, 6 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4166 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

1° 4166 11° 8961 2° 6052 12° 0006 3° 0399 13° 2466 4° 7057 14° 7016 5° 8433 15° 4438 6° 8148 16° 0523 7° 8104 17° 3994 8° 2031 18° 6879 9° 8060 19° 8630 10° 6666 20° 0975

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz puede simbolizar renovación y limpieza interna; algo pequeño trabaja en silencio para sanar.

También puede advertir de asuntos ocultos o personas que consumen tu energía; invita a poner límites y depurar.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.