Este lunes, 6 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.
En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4166 - Lombriz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio
|1°
|4166
|11°
|8961
|2°
|6052
|12°
|0006
|3°
|0399
|13°
|2466
|4°
|7057
|14°
|7016
|5°
|8433
|15°
|4438
|6°
|8148
|16°
|0523
|7°
|8104
|17°
|3994
|8°
|2031
|18°
|6879
|9°
|8060
|19°
|8630
|10°
|6666
|20°
|0975
¿Qué significa soñar con lombriz?
Soñar con lombriz puede simbolizar renovación y limpieza interna; algo pequeño trabaja en silencio para sanar.
También puede advertir de asuntos ocultos o personas que consumen tu energía; invita a poner límites y depurar.
Consejos para los apostantes
El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.