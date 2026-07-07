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Este lunes, 6 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4166 - Lombriz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

 1°4166 11°8961
 6052  12°0006
 3°0399 13°2466 
 7057  14°7016 
 8433  15°4438 
 6°8148  16°0523
 8104  17°3994 
 2031  18°6879 
 8060  19°8630 
 10°6666 20°0975 

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombriz puede simbolizar renovación y limpieza interna; algo pequeño trabaja en silencio para sanar.

También puede advertir de asuntos ocultos o personas que consumen tu energía; invita a poner límites y depurar.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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