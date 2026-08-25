Las condiciones climáticas que se esperan este miércoles 19 de agosto en Colombia.

Argentina verá en esta semana con un clima inestable que afectará a diferentes provincias. Las condiciones meteorológicas se profundizarán en estos días con la llegada de una fuerte tormenta con fuertes vientos que impactará en todo el centro del país.

El tiempo volverá a complicarse en distintas zonas de la Argentina durante las próximas horas. Un período de fuerte inestabilidad podría extenderse por hasta 72 horas y dejar lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo en sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrá lluvias constantes por tres días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento que superarán los 60 km/h.

¿Cómo será la tormenta de esta semana?

El fenómeno responde al ingreso de una masa de aire cálido y húmedo que choca frontalmente con un sistema de aire frío originado en el sur del país. Esta colisión de frentes genera una fuerte inestabilidad en la atmósfera, desencadenando tormentas de variada intensidad que se caracterizan por una elevada actividad eléctrica y un rápido desarrollo de nubes de gran altura.

Durante el punto crítico del evento, las precipitaciones se manifestarán en forma de chaparrones intensos concentrados en cortos períodos de tiempo, acompañados por la caída de granizo puntual. El viento jugará un rol central con la irrupción del frente frío provocará ráfagas muy fuertes que pueden superar los 70 km/h, favoreciendo voladuras de objetos y complicaciones en la vía pública.

El período de mayor impacto se extenderá desde la tarde-noche del miércoles hasta la jornada del jueves, acumulando valores de agua altos antes de que comience el paulatino descenso térmico y la mejora de las condiciones climáticas hacia el fin de semana.

Se aproxima una tormenta negra que dejará fuertes lluvias y vientos huracanados para este martes 25 de agosto (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alerta por tormentas: las zonas afectadas por la tormenta

Las regiones que podrían sentir el impacto de la alerta meteorológica son las siguientes:

Buenos Aires: CABA, La Plata, San Isidro, Tigre, Campana, Zárate, Pergamino y Mar del Plata

Córdoba: Córdoba Capital, Marcos Juárez, Río Cuarto y Villa María

Santa Fe: Rosario, Santa Fe Capital, Venado Tuerto y Reconquista

Entre Ríos: Paraná, Gualeguaychú, Concordia y La Paz

El otro fenómeno que preocupa: podrían llegar meses con lluvias muy por encima de lo normal

El panorama no se limita al episodio de los próximos días. Las condiciones climáticas de los próximos meses también generan atención debido a la posible influencia de El Niño.

Algunas proyecciones estacionales anticipan un período más húmedo de lo habitual durante la primavera y el comienzo del verano, especialmente en sectores de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

De acuerdo con ese escenario, las precipitaciones podrían ubicarse alrededor de un 30% por encima de los valores normales en octubre, subir hasta aproximadamente 70% en noviembre y alcanzar cerca del 90% en diciembre.

Estas cifras corresponden a una proyección climática de largo plazo y no deben interpretarse como un pronóstico puntual para una fecha determinada. Aun así, permiten anticipar un escenario en el que los episodios de lluvias abundantes podrían adquirir mayor relevancia.