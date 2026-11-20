El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este viernes 20 de noviembre en Misiones y el norte de Corrientes, donde se esperan fenómenos de fuerte intensidad que podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora.

Además, el organismo mantiene una advertencia de nivel amarillo para el resto del territorio correntino , con condiciones de menor intensidad, aunque también con posibilidad de lluvias intensas y actividad eléctrica.

Alerta naranja por tormentas en Misiones y Corrientes

La alerta de nivel naranja alcanza a toda la provincia de Misiones y al norte de Corrientes. Según el pronóstico oficial, estas zonas pueden registrar tormentas fuertes y, en algunos casos, severas, con abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica.

Las zonas en alerta meteorológica naranja por tormentas. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Uno de los principales factores de riesgo serán las ráfagas intensas, que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En cuanto a las lluvias, el SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

En qué zonas rige la alerta naranja por tormentas

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas que se encuentran bajo alerta naranja por tormentas fuertes son:

Corrientes:

Berón de Astrada

Capital

Empedrado

General Paz

Itatí

Mburucuyá

Saladas

San Cosme

San Luis del Palmar

Ituzaingó

San Miguel

Misiones: