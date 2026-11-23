El sindicato AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) anunció un nuevo paro docente para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre.

De esta manera, las clases podrían quedar suspendidas por dos días tras el feriado nacional del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional en caso de que los docentes adhieran a la medida.

Nuevo paro docente: dónde podrían peligrar las clases

Las clases en Entre Ríos podrían quedar suspendidas. El sindicato AGMER anunció el pasado viernes 20 un nuevo cese de tareas, luego de que la Secretaría de Trabajo notificara al gremio que el Ejecutivo consideraba agotadas las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

AGMER cuestionó el cierre de la paritaria mediante un comunicado oficial y acusó al Gobierno provincial de actuar de “mala fe”. Además, calificó lo ocurrido como “un nuevo vaciamiento del ámbito paritario” luego de que el Ejecutivo disponga por quinta vez en el año pagar por decreto una propuesta salarial que había sido rechazada por los sindicatos docentes.

Comunicado de paro docente. Fuente: AGMER Chili Prensa Agmer

El origen del conflicto se remonta al pasado viernes 13 de noviembre, cuando los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta del Ejecutivo. Ante la falta de acuerdo, se solicitó la aplicación del artículo 16º de la Ley Provincial Nº 9624 de Convenciones Colectivas de Trabajo que contempla una nueva instancia de negociación dentro de los cinco días. La reunión había sido fijada para el viernes 20.

Anuncian nuevo paro docente el martes 24 y miércoles 25 de noviembre: las clases podrían quedar suspendidas en Entre Ríos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, el lunes 16 el Gobierno anunció un incremento salarial por decreto y comunicó el cierre de la paritaria . El sindicato cuestionó el cierre unilateral de la paritaria y criticó el aumento otorgado.

“La recomposición salarial sigue siendo una necesidad y una demanda irrenunciable. La responsabilidad de garantizar una verdadera negociación es del Gobierno provincial”, detallaron.

Qué escuelas podrían verse afectadas por el paro docente

La suspensión de clases estará condicionada por la adhesión de los docentes a la medida.

En Entre Ríos, AGMER convocó un paro docente para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre, por lo que las escuelas donde los docentes adhieran podrían no dictar clases durante las jornadas.