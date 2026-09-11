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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 10 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este jueves, 10 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6250 - El Pan

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 10 de septiembre

 1°6250 11°7862
 8094  12°6003
 3°6125 13°8086 
 4919  14°6792 
 8414  15°4121 
 6°0362  16°3529
 1245  17°6478 
 6036  18°0539 
 2410  19°7639 
 10°8958 20°8109 

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¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan simboliza nutrición, hogar y estabilidad.

Pan fresco anuncia bienestar; pan duro o mohoso señala escasez o conflictos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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