El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta por el avance de un sistema de inestabilidad que afectará Formosa a partir de la mitad de semana.

Tras el inicio de las jornadas con tiempo templado y agradable, las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente hacia el miércoles 9 de septiembre, dando paso a un período prolongado de precipitaciones intensas y tormentas.

El fenómeno estará marcado por la presencia de lluvias continuas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que se extenderán de forma persistente hasta el fin de semana.

Evolución del tiempo y pronóstico extendido para la provincia

El reporte oficial anticipa la progresión del mal tiempo para la capital formoseña durante las próximas jornadas:

El miércoles 9 de septiembre comenzará con nubosidad en aumento y las primeras lluvias aisladas hacia la tarde (10% a 40% de probabilidad), con marcas térmicas que irán desde los 15 °C de mínima hasta los 25 °C de máxima .

El jueves 10 continuarán las precipitaciones y se sumarán tormentas eléctricas, con una máxima que ascenderá a los 28 °C en un ambiente muy húmedo.

El viernes 11 registrará la fase más crítica del temporal, con tormentas eléctricas de variada intensidad, lluvias persistentes (40% a 70% de probabilidad de ocurrencia) y un pico térmico de 30 °C.

Asimismo, se prevé la presencia de ráfagas de viento sostenidas del sector sur que alcanzarán velocidades de entre 42 km/h y 50 km/h.

Descenso de la temperatura hacia el fin de semana

El ingreso de la masa de aire frío asociada al frente de tormentas provocará un marcado descenso en las marcas térmicas a partir del sábado 12 de septiembre .

Durante esa jornada, la máxima apenas llegará a los 18 °C y la mínima descenderá a 15 °C, acompañada por ráfagas de viento del sector norte y noreste que oscilarán entre los 42 km/h y los 59 km/h.

Para el domingo 13 se espera una mejora paulatina en las condiciones de estabilidad, aunque el ambiente se mantendrá fresco y ventoso, con temperaturas entre los 12 °C y los 16 °C.

Recomendaciones de prevención ante tormentas fuertes

Frente al riesgo de acumulación de agua y las fuertes ráfagas asociadas a la actividad eléctrica, las autoridades recomiendan tomar precauciones básicas en la vía pública y en los hogares.

Se aconseja no sacar la basura para evitar la obstrucción de desagües pluviales, retirar objetos sueltos de balcón o techos que puedan ser arrastrados por el viento, y evitar la circulación por calles anegadas durante los momentos de mayor intensidad de la lluvia.