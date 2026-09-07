Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3118.49 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,36%.

En la última semana, la cotización del dólar cayó -1.61% y en el último año acumula una disminución de -17.96%, señal de una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar subió cuatro jornadas, cayó cuatro, repuntó un día y volvió a bajar; el balance es casi neutro, con alta volatilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 7.20%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.55%.

La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda, lo que podría impactar en las decisiones de inversión y consumo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3118.49 pesos colombianos, deberán pagar 311849.00 pesos; comprar 200 y 500 dólares costará 623698.00 y 1559245.00 pesos, respectivamente.