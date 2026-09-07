Tras 40 años sin obras, reconstruyen una ruta nacional que será clave para la producción local y el turismo de la región.

Tras años sin inversiones significativas e intervenciones, se ha iniciado de manera decidida el avance del 8% en la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 143, en el trayecto que abarca desde Pareditas hasta San Rafael, en la provincia de Mendoza.

Tras 40 años sin obras, reconstruyen una ruta nacional que será clave para la producción local y el turismo de la región. El Constructor

Rehabilitan la Ruta 143, fundamental para la producción local y el turismo regional

Los trabajos están divididos en secciones, que comprenden la reconstrucción estructural de:

Calzada.

Ensanches.

Pavimentación.

Mejoras en banquinas.

Construcción de intersecciones.

Avances en la reconstrucción de la Ruta 143 y su impacto en la provincia

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, inspeccionó y supervisó los distintos frentes de la obra.

En este contexto, dialogó con el medio especializado El Constructor y expresó: “Estamos buscando que esta obra se realice con la mayor celeridad posible. Es una ruta que llevaba más de 40 años sin una intervención de tal envergadura y asumimos el desafío de reconstruir más de 100 kilómetros entre San Carlos y San Rafael, además de la intervención urbana en la entrada a la ciudad. Quienes transitan por la Ruta 143 pueden observar que las máquinas están operando y que la obra avanza a un ritmo favorable”.

Asimismo, el ministro enfatizó los plazos en los que se prevé la finalización de la obra: “Ya hemos completado otras obras estratégicas, como las rutas 153 y 171, que también mejoran la conectividad hacia el Sur provincial. En este caso, el plazo previsto es de un año para la obra principal y de un año y medio para el tramo urbano de San Rafael. Estamos enfocados en cumplir esos tiempos y generar el menor impacto posible para quienes transitan por la zona”.

La recuperación de esta ruta será de relevancia para la provincia ya que se trata de un corredor esencial para el transporte de cargas, el turismo y la conectividad.

Cabe señalar que, por el momento, los conductores deberán acatar las señales de tránsito correspondiente a las modificaciones en la circulación hasta nuevo aviso.