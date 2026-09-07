El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció la ampliación del Programa de Alivio Financiero de la provincia para incorporar las deudas en mora de tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut. La medida apunta a ofrecer una alternativa a los trabajadores que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento y tienen dificultades para afrontar sus obligaciones financieras.

A partir de este anuncio, los empleados de la Administración Pública chubutense podrán cancelar y refinanciar esas deudas bajo las mismas condiciones preferenciales previstas para obligaciones contraídas con mutuales y cooperativas: un año de gracia para el pago del capital, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y un plazo de hasta 72 cuotas.

“Si tenés deudas con tus tarjetas de crédito del Banco del Chubut, ahora podés refinanciarlas con las mejores condiciones del mercado: un año de gracia, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y hasta 72 cuotas”, señaló Torres en su cuenta en la red social X al anunciar la medida.

“Esta nueva herramienta se suma al plan de refinanciación de deudas con mutuales y cooperativas, que ya permitió aliviar la situación económica de más de 600 familias de toda la provincia”, agregó el gobernador.

En paralelo, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. La iniciativa contempla a residentes de Chubut con deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales con entidades financieras y cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, entre otras condiciones.

Para esos casos, el proyecto prevé créditos especiales destinados a refinanciar las obligaciones, con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Las entidades financieras que adhieran podrán ofrecer tasas inferiores o períodos de devolución más extensos. Como incentivo para su participación, la provincia propone reducir un 50% la alícuota de Ingresos Brutos sobre los ingresos generados por esos créditos.

La iniciativa incorpora además un régimen de protección salarial para los trabajadores del sector público provincial. Los descuentos correspondientes a préstamos y otras obligaciones alcanzadas por la normativa no podrán superar el 25% de la remuneración bruta y, una vez efectuadas las deducciones, el trabajador deberá conservar como mínimo un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se establece que las asignaciones familiares quedarán excluidas de cualquier descuento y se fijará un límite al Costo Financiero Total de los créditos cobrados mediante descuento de haberes, tomando como referencia la tasa de préstamos personales informada mensualmente por el Banco del Chubut.