Este lunes, 7 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1533 - Cristo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

1° 1533 11° 7074 2° 5876 12° 3529 3° 9269 13° 0961 4° 3779 14° 9856 5° 9729 15° 4903 6° 3946 16° 6935 7° 9486 17° 2193 8° 0600 18° 6449 9° 8703 19° 2740 10° 4826 20° 0474

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele señalar búsqueda de consuelo, guía moral o esperanza ante desafíos. Puede reflejar fe personal y deseo de perdón o renovación espiritual.

También puede ser un llamado a reflexionar sobre tus valores y decisiones. El contexto del sueño (emociones y acciones) matiza su significado.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.