Este lunes, 7 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1533 - Cristo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre
|1°
|1533
|11°
|7074
|2°
|5876
|12°
|3529
|3°
|9269
|13°
|0961
|4°
|3779
|14°
|9856
|5°
|9729
|15°
|4903
|6°
|3946
|16°
|6935
|7°
|9486
|17°
|2193
|8°
|0600
|18°
|6449
|9°
|8703
|19°
|2740
|10°
|4826
|20°
|0474
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo suele señalar búsqueda de consuelo, guía moral o esperanza ante desafíos. Puede reflejar fe personal y deseo de perdón o renovación espiritual.
También puede ser un llamado a reflexionar sobre tus valores y decisiones. El contexto del sueño (emociones y acciones) matiza su significado.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.