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Este lunes, 7 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1533 - Cristo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

 1°1533 11°7074
 5876  12°3529
 3°9269 13°0961 
 3779  14°9856 
 9729  15°4903 
 6°3946  16°6935
 9486  17°2193 
 0600  18°6449 
 8703  19°2740 
 10°4826 20°0474 

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¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele señalar búsqueda de consuelo, guía moral o esperanza ante desafíos. Puede reflejar fe personal y deseo de perdón o renovación espiritual.

También puede ser un llamado a reflexionar sobre tus valores y decisiones. El contexto del sueño (emociones y acciones) matiza su significado.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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