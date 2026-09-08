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Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 2304 - La cama

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 7 de septiembre

 2304 11° 7134 
 2°0371 12° 1034
 3°2078 13° 0085 
 4°6228 14° 2326 
 5°9646 15° 2329 
 6°6372 16° 1139 
 7°9765 17° 5401 
 8°3786 18° 9085 
 9°408919° 1110 
 10°5300 20° 8809 

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama simboliza descanso, intimidad y seguridad. También sugiere necesidad de pausa y autocuidado.

Si está desordenada, refleja inquietud; vacía, soledad; compartida, deseo de cercanía o vínculos. El estado de la cama guía la interpretación.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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