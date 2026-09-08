Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 2304 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 7 de septiembre

1° 2304 11° 7134 2° 0371 12° 1034 3° 2078 13° 0085 4° 6228 14° 2326 5° 9646 15° 2329 6° 6372 16° 1139 7° 9765 17° 5401 8° 3786 18° 9085 9° 4089 19° 1110 10° 5300 20° 8809

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama simboliza descanso, intimidad y seguridad. También sugiere necesidad de pausa y autocuidado.

Si está desordenada, refleja inquietud; vacía, soledad; compartida, deseo de cercanía o vínculos. El estado de la cama guía la interpretación.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.