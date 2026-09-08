Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 2304 - La cama
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 7 de septiembre
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|7134
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|0085
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|2329
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|6372
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|9765
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|5401
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|5300
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¿Qué significa soñar con La cama?
Soñar con la cama simboliza descanso, intimidad y seguridad. También sugiere necesidad de pausa y autocuidado.
Si está desordenada, refleja inquietud; vacía, soledad; compartida, deseo de cercanía o vínculos. El estado de la cama guía la interpretación.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.