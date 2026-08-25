Las precipitaciones en Argentina estarán presentes nuevamente y se acerca al país una fuerte tormenta que estará acompañada por ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias abundantes para este miércoles 26 de agosto.

Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional en el informe del pronóstico extendido, se espera una tormenta de importante magnitud en Buenos Aires y La Pampa, la cual estará vigente durante toda la jornada en diversas localidades.

Dónde será la tormenta en Buenos Aires y La Pampa

El SMN indicó que la tormenta se presentará durante el miércoles 26 de agosto y las precipitaciones irán en aumento desde la mañana.

Las zonas afectadas por el temporal son:

Buenos Aires: Tandil y Daireaux.

La Pampa: General Pico y Santa Rosa.

Por su parte, las lluvias más fuertes se darán durante la tarde y el anochecer. Para esa franja horaria, se espera una importante cantidad de actividad eléctrica, ráfagas de viento y no se descarta la caída de granizo en las zonas afectadas .

En tanto, se aconseja seguir las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional para prevenir cualquier tipo de incidente.

Las tormentas podrían extenderse. Shutterstock / Composición Canva

Recomendaciones del SMN

Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.

Si la tormenta sorprende a una persona en el exterior, buscar refugio inmediatamente en una casa, edificio o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones climáticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán de la siguiente manera: