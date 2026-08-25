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Las precipitaciones en Argentina estarán presentes nuevamente y se acerca al país una fuerte tormenta que estará acompañada por ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias abundantes para este miércoles 26 de agosto.
Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional en el informe del pronóstico extendido, se espera una tormenta de importante magnitud en Buenos Aires y La Pampa, la cual estará vigente durante toda la jornada en diversas localidades.
Dónde será la tormenta en Buenos Aires y La Pampa
El SMN indicó que la tormenta se presentará durante el miércoles 26 de agosto y las precipitaciones irán en aumento desde la mañana.
Las zonas afectadas por el temporal son:
Buenos Aires: Tandil y Daireaux.
La Pampa: General Pico y Santa Rosa.
Por su parte, las lluvias más fuertes se darán durante la tarde y el anochecer. Para esa franja horaria, se espera una importante cantidad de actividad eléctrica, ráfagas de viento y no se descarta la caída de granizo en las zonas afectadas.
En tanto, se aconseja seguir las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional para prevenir cualquier tipo de incidente.
Recomendaciones del SMN
- Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad.
- No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.
- Si la tormenta sorprende a una persona en el exterior, buscar refugio inmediatamente en una casa, edificio o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones climáticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán de la siguiente manera:
- Martes 25: cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, con mayor nubosidad hacia la noche. Temperatura mínima de 8°C y máxima de 14°C. Sin lluvias previstas.
- Miércoles 26: jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana, algo nublado por la tarde y nuevamente nublado hacia la noche. Mínima de 10°C y máxima de 19°C. Sin precipitaciones.
- Jueves 27: será el día más inestable de la semana, con tormentas y lluvias durante la mañana y probabilidad de precipitaciones también por la tarde. La mínima será de 14°C y la máxima de 18°C. La probabilidad de lluvia llegará al 70%.
- Viernes 28: cielo parcialmente nublado durante la mañana, con mayor presencia del sol durante la tarde. Temperaturas entre 11°C y 17°C. Baja probabilidad de precipitaciones.
- Sábado 29: jornada estable, con cielo parcialmente nublado y algunos períodos soleados. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 17°C. No se esperan lluvias.
- Domingo 30: se espera una jornada parcialmente nublada, con temperaturas de entre 11°C y 17°C. Sin precipitaciones previstas.
- Lunes 31: cielo parcialmente nublado durante la mañana y con mayor presencia del sol durante la tarde. Mínima de 11°C y máxima de 18°C. Sin lluvias.