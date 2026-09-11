Se aproxima un diluvio histórico el sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por un fuerte temporal que golpeará a diferentes provincias del país, como Córdoba, Salta y Misiones. Se aproxima un diluvio, acompañado de caída de granizo y potentes ráfagas de viento para este sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

El mal clima inició este vienes 11 de septiembre, con marcadas tormentas en diferentes regiones del país. Sin embargo, el pronóstico anticipó que podría empeorar durante el fin de semana con posibles nevadas y temperaturas bajo cero.

Fuertes lluvias y nevadas en Córdoba: cómo estará el clima

Según el SMN, se aproximan fuertes lluvias y un diluvio de agua helada que afectará a diferentes regiones de Córdoba.

Por un lado, en la capital de la provincia habrán tormentas durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, donde la mínima será de 4° y la máxima de 11°.

No obstante, el mal tiempo se extiende a todo Córdoba, con una alerta por la llegada de tormentas y nevadas que afectarán las siguientes regiones en el próximo fin de semana:

Villa General Belgrano, lluvias

Mina Clavero, lluvias

Alta Gracia, lluvias

La Cumbrecita, lluvias y nevadas fuertes

Villa Carlos Paz, lluvias y nevadas fuertes

Cosquín, lluvias y nevadas fuertes

Temporal en Misiones, cómo estará el clima

Este viernes 11 de septiembre se emitió una alerta amarilla por tormentas eléctricas que afectarán el sur de Misiones.

Se prevén fuertes lluvias durante 48 horas consecutivas en las regiones de El Dorado y Puerto Iguazú, donde la máxima será de 22° y la mínima de 14.

La alerta advierte la llegada de tormentas fuertes, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que superarán los 50 km/h, por lo que deberán tomar precauciones a la hora de salir de sus hogares.

Cómo estará el clima en Salta, el sábado 12 y domingo 13 de septiembre

En la Ciudad de Salta habrán lluvias durante todo el sábado 12 y domingo 13 de septiembre. En cuanto al clima, se espera una mínima de 9° y una máxima de 14°.

Además, se emitió una alerta por fuertes ráfagas de viento que golpearán la zona de la coordillera y superarán los 70 km/h.