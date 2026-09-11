Llega el diluvio del año el sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la llegada de fuertes tormentas eléctricas que afectarán a Misiones y otras provincias del país, este sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

Según el pronóstico, se aproxima un diluvio, acompañado de nevadas, caída de granizo y potentes ráfagas de viento durante este fin de semana. Además, habrá una baja significativa en la temperatura.

Alerta amarilla en Misiones: cómo estará el clima el sábado 12 y domingo 13 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre se emitió una alerta amarilla por tormentas eléctricas que afectarán el sur de Misiones.

Se prevén fuertes lluvias durante 48 horas consecutivas en las regiones de El Dorado y Puerto Iguazú, donde la máxima será de 22° y la mínima de 14.

La alerta advierte la llegada de tormentas fuertes, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que superarán los 50 km/h, por lo que deberán tomar precauciones a la hora de salir de sus hogares.

Temporal en Córdoba: lluvias y nevadas

Según el SMN, se aproximan fuertes lluvias y un diluvio de agua helada que afectará a diferentes regiones de Córdoba.

Por un lado, en la capital de la provincia habrán tormentas durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, donde la mínima será de 4° y la máxima de 11°.

El mal tiempo se extiende a todo Córdoba, con una alerta por la llegada de tormentas y nevadas que afectarán las siguientes regiones en el próximo fin de semana:

Villa General Belgrano, lluvias

Mina Clavero, lluvias

Alta Gracia, lluvias

La Cumbrecita, lluvias y nevadas fuertes

Villa Carlos Paz, lluvias y nevadas fuertes

Cosquín, lluvias y nevadas fuertes

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La lluvia también afectará a la Ciudad de Buenos Aires, durante el fin de semana. Según el SMN, se prevén tormentas para toda la jornada del sábado 12 de septiembre, donde la máxima será de 12° y la mínima de 9°.

Mientras que el domingo estará parcialmente nublado, con una baja de temperatura de 6°.