Llega el diluvio del año este martes 1 y miércoles 2 de septiembre.

El miércoles 2 de septiembre, un nuevo episodio de mal tiempo afectará a distintos puntos de la Patagonia argentina, con lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento. El ingreso de aire frío generará condiciones inestables, especialmente en las zonas cordilleranas, donde se espera la combinación de precipitaciones y nieve.

El fenómeno tendrá impacto en localidades de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, aunque no todas recibirán el mismo tipo de precipitación. Mientras que en algunos sectores se esperan lluvias y nevadas, otras zonas quedarán alcanzadas únicamente por lluvias y viento.

Alerta por lluvia y nieve en Neuquén

En Neuquén, las localidades afectadas por el temporal serán Zapala, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. En estos sectores se prevén lluvias y nevadas, producto de las bajas temperaturas y el avance del aire frío.

Las condiciones podrían intensificarse durante el miércoles, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y caminos cordilleranos donde la presencia de nieve puede dificultar el tránsito.

Río Negro: lluvia y nieve en Bariloche y El Bolsón

En Río Negro, el temporal alcanzará a Bariloche, El Bolsón y Maquinchao, localidades donde se esperan lluvias y nieve durante la jornada.

A su vez, el fenómeno también llegará a otros sectores de la provincia, aunque con una diferencia: en Valcheta, Viedma y el sur de Río Negro se esperan lluvias, sin la presencia de nieve prevista para las zonas cordilleranas.

Se aproxima un diluvio de agua helada este miércoles 2 de septiembre. Foto: Reuters

Chubut también tendrá un miércoles con fuertes precipitaciones

El mal tiempo avanzará hacia Chubut, donde las zonas afectadas serán Esquel, Alto Río Senguer, Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

En estas localidades se esperan precipitaciones y fuertes ráfagas de viento, en el marco de un escenario meteorológico marcado por el ingreso de aire frío. Las condiciones podrían generar momentos de inestabilidad durante el miércoles.

Santa Cruz: lluvias, frío y fuertes ráfagas

En Santa Cruz, el temporal alcanzará a Perito Moreno, Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado y Gobernador Gregores.

El panorama estará marcado por precipitaciones y viento, con ráfagas que podrían complicar la circulación y generar condiciones adversas en rutas y caminos expuestos.

¿Cómo seguirá el tiempo en la Patagonia?

El escenario meteorológico continuará siendo inestable durante el comienzo de septiembre, con el avance de aire frío y precipitaciones sobre distintos sectores de la Patagonia. La combinación de lluvia, nieve, bajas temperaturas y fuertes ráfagas será el principal factor a tener en cuenta durante este miércoles 2 de septiembre.

Los sectores cordilleranos serán los más comprometidos por la posibilidad de nevadas, mientras que en las zonas costeras y del sur de la región predominarán las lluvias y el viento.