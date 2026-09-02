La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la Alerta Amarilla por la persistencia de fuertes lluvias durante la noche del martes 1 de septiembre y la madrugada del mediodía del 2 de septiembre en todas las localidades de la Ciudad de México . El pronóstico contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros , así como posibles caídas de granito.
Estas son las alcaldías de la CDMX bajo Alerta Amarilla
Según el aviso del SGIRPC, las demarcaciones que se encuentran debajo de esta alerta son:
- AOB: Álvaro Obregón
- AZC: Azcapotzalco
- BJU: Benito Juárez
- COY: Coyoacán
- CUH: Cuauhtémoc
- CUJ: Cuajimalpa
- GAM: Gustavo A. Madero
- IZC: Iztacalco
- IZP: Iztapalapa
- MAC: Magdalena Contreras
- MAH: Miguel Hidalgo
- MLP: Milpa Alta
- TLH: Tláhuac
- TLP: Tlalpan
- VCA: Venustiano Carranza
- XOC: Xochimilco
El anexo de la capital advirtió que las condiciones climáticas pueden provocar calor intenso y desbordamientos de agua en calles y avenidas , cerca de ramas y árboles. También existe la posibilidad de granizo , por lo que se recomienda a la población estar atenta a las advertencias oficiales y tomar precauciones antes y durante las lluvias.
El SGIRPC extendió la alerta Amarilla por fuertes lluvias en la Ciudad de México.
El primer aviso establece un periodo de atención desde las 14:45 del 1 de septiembre hasta la 01:00 del 2 de septiembre de 2026. Durante este periodo, se prevén inundaciones de entre 15 y 29 milímetros , acompañadas de posibles desprendimientos de granito. La actualización se publicó a las 14:35 del martes 1 de septiembre .
Posteriormente, el SGIRPC informó que se implementó la Alerta Amarilla debido a la persistencia de fuertes lluvias y posibles chubascos durante la noche del martes, así como por la presencia de micorrizas.
Entre las recomendaciones, se incluyen retirar la base de los desagües internos y externos, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y usar impermeables o chubasqueros si es necesario subir.