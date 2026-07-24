Este truco casero se hizo viral en las redes sociales.

Cuando se trata de la limpieza del hogar, existen combinaciones caseras que siguen ganando popularidad por su bajo costo y practicidad.

Una de las más conocidas es la mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio, un truco que miles de personas utilizan para eliminar suciedad y malos olores sin recurrir a productos químicos agresivos.

Aunque la reacción efervescente suele llamar la atención, esta preparación puede ser útil para tareas de limpieza cotidianas cuando se utiliza correctamente. Su principal ventaja es que ayuda a desprender restos de suciedad acumulada y facilita la limpieza de distintas superficies del hogar.

Para qué sirve mezclar vinagre y bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio posee propiedades desodorizantes y un leve efecto abrasivo, mientras que el vinagre blanco es conocido por su capacidad para ayudar a remover restos de sarro y suciedad .

Imagen ilustrativa IA Gemini

Al mezclarlos se produce una reacción que genera burbujas de dióxido de carbono. Esa efervescencia contribuye a aflojar residuos adheridos y facilita la limpieza, especialmente en superficies donde se acumulan grasa, restos de jabón o suciedad liviana.

Si bien la mezcla no reemplaza a los productos específicos para desinfectar o eliminar manchas difíciles, puede convertirse en un aliado para el mantenimiento diario del hogar.

Dónde conviene usar este truco de limpieza

Esta combinación puede utilizarse en distintos sectores de la casa, siempre realizando una prueba previa si se trata de superficies delicadas.

Los usos más habituales de la mezcla

La bacha de la cocina para ayudar a neutralizar olores.

Desagües con acumulación de residuos superficiales.

Azulejos y juntas donde suele adherirse suciedad.

Ollas o recipientes con restos difíciles de desprender.

En todos los casos, después de dejar actuar la mezcla durante algunos minutos, se recomienda frotar con una esponja o cepillo y enjuagar con abundante agua.

Qué tener en cuenta antes de utilizar vinagre y bicarbonato

Aunque se trata de un remedio casero muy popular, no siempre resulta adecuado para cualquier superficie.

Los especialistas aconsejan evitar su uso sobre materiales sensibles como mármol, granito natural o algunas piedras, ya que la acidez del vinagre puede deteriorarlos con el paso del tiempo.

También es importante recordar que esta preparación funciona mejor como un complemento para la limpieza cotidiana y no como un reemplazo de los productos diseñados para desinfectar o eliminar suciedad profunda.

Utilizada de manera correcta, la mezcla de vinagre y bicarbonato puede ayudar a mantener distintos ambientes del hogar más limpios, libres de olores y con una solución económica que continúa siendo una de las más elegidas para las tareas domésticas.