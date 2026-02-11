La reconocida guía culinaria, Taste Atlas, elaboró y compartió un ranking con las tortas de chocolates más ricas a nivel mundial; sin embargo, nadie esperaba que una argentina estuviera entre las tres primeras, mucho menos, una que es cuestionada por los pasteleros por su manera de cocinar. Taste Atlas compartió su listado de 41 mejores tortas de chocolate a nivel mundial y ubicó a la chocotorta argentina en la tercera posición con un total de 4.1 puntos, atrás del postre sueco Kladdkaka y la Torta Caprese italiana. Se trata del postre creado por Marité Mabragaña hace 43 años. La mujer creó esta torta con galletitas apiladas y un relleno de queso crema con dulce de leche. El resultado fue un éxito rotundo a tal punto que se los llevó a los directivos de Bagley, dueños de Chocolinas y de Mendicrim. Muchos chefs y pasteleros critican a la chocotorta por su manera de realización. Contrario a las demás, esta preparación no pasa por el horno, por ende, no tiene cocción. En cambio, lleva galletitas de chocolate, cacao, queso crema y dulce de leche. La receta hogareña es un éxito en los hogares argentinos desde tiempos inmemorables, ya que se trata de una preparación fácil para degustar en familia. Se trata de un clásico que se disfruta en los cumpleaños, eventos o incluso en las fiestas de Fin de Año. Sin embargo, esta preparación nunca tuvo el reconocimiento de los especializados gastronómicos y es por este motivo que nunca fue considerada dentro de la pastelería. Este debate poco le importó a los especialistas de Taste Atlas, quienes en la publicación detallaron este rico postre para los que no lo conocen. “Un pastel de chocolate es una huella cultural, una densa porción de historia que te dice exactamente dónde estás en el mundo. Mucho antes de las mezclas modernas, estas recetas se basaban en productos básicos locales y técnicas especializadas para lograr el fundido y la riqueza perfectos”, indicaron. Asimismo, remarcaron: “Mientras que la Sacher Torte de Austria representa la disciplina del siglo XIX con sus capas precisas de mermelada de albaricoque y glaseado de chocolate roto, la chocotorta argentina reimagina el pastel por completo. Es un ícono sin hornear construido a partir de galletas de chocolate empapadas en café y en capas de dulce de leche". Por último, manifestaron: “Desde el centro volcánico y rezumante de una tarta de chocolate fundido hasta el Bolo de Brigadeiro cubierto de rociado de Brasil, la experiencia sigue siendo universal: un aroma profundo y una alegría compartida en una tradición centenaria”.