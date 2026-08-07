Viajar en micros de media y larga distancia implica respetar una serie de condiciones relacionadas con el equipaje que cada pasajero puede transportar.

Las empresas establecen límites para los bolsos, mochilas y valijas, tanto por cuestiones de espacio como para garantizar que todos los pasajeros puedan viajar con sus pertenencias de manera segura.

Por eso, antes de subir al micro conviene revisar las medidas y el peso permitido, especialmente cuando se lleva una mochila o bolso como equipaje de mano. Si el equipaje supera los límites establecidos, pueden aplicarse cargos adicionales y su aceptación dependerá de las condiciones de la empresa y del espacio disponible.

Cuáles son las medidas permitidas para el equipaje de mano

El equipaje de mano debe consistir en un bolso pequeño o mochila que no supere los 40 x 40 x 25 centímetros. Además de respetar esas dimensiones, tiene que poder colocarse debajo del asiento o en los compartimentos superiores destinados a las pertenencias de los pasajeros.

Cumplir con las medidas es fundamental para poder viajar. IA Gemini

En cuanto al equipaje que se despacha en bodega, se permite una valija de hasta 80 x 80 x 30 centímetros. Entre la valija despachada y el equipaje de mano, el peso total no debe superar los 15 kilogramos.

Si se exceden las medidas o el peso permitido, el pasajero puede tener que abonar un importe adicional . Ese costo se rige por los valores que la empresa contratada establece para sus servicios de encomiendas.

Qué pasa si el equipaje supera el límite permitido

Cuando una persona necesita llevar más equipaje del permitido, puede solicitar el traslado de bultos adicionales y abonar un cargo extra al momento del embarque. Sin embargo, esto no garantiza que pueda despacharlo, ya que en algunos casos, puede quedar sujeto al espacio disponible en la bodega.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Cada empresa de micros establece sus propias condiciones y tarifas para el equipaje excedente, por lo que conviene consultar antes del viaje si se planea llevar más de una valija o superar el peso máximo.

El equipaje que se despacha en bodega recibe una etiqueta identificatoria con el número de bulto y el destino, lo que permite asociarlo con el pasajero y facilitar su identificación durante el viaje.

Qué objetos no se pueden llevar en los micros

Existen elementos que no pueden transportarse por cuestiones de seguridad, independientemente de que entren dentro de las medidas permitidas. Entre ellos se encuentran:

Sustancias inflamables, corrosivas o tóxicas.

Armas de fuego o elementos cortantes.

Productos perecederos o animales.

Electrodomésticos grandes o bultos que superen las dimensiones permitidas.

Además, los objetos de valor y la documentación importante deben permanecer siempre con el pasajero y no deben despacharse en la bodega.

Qué conviene llevar como equipaje de mano

Para evitar inconvenientes, lo recomendable es reservar el equipaje de mano para aquellos elementos que se necesitan durante el viaje o que no conviene despachar, siempre respetando las dimensiones máximas.

Asimismo, la documentación, dinero, dispositivos electrónicos, objetos de valor y otros elementos importantes deberían permanecer junto al pasajero .

En cambio, las pertenencias que no sean necesarias durante el trayecto pueden colocarse en la valija destinada a la bodega, siempre dentro de los límites de peso y tamaño establecidos.