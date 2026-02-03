Rociar vinagre en la puerta: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El vinagre blanco es uno de los ingredientes más versátiles del hogar y, aunque suele utilizarse para limpiar pisos, cocina o baño, existe un método poco conocido que se volvió muy popular: rociar vinagre debajo de la puerta.

Este truco, sencillo y accesible, se expandió por su utilidad para desinfectar, neutralizar olores y prevenir la aparición de insectos.

¿Para qué sirve aplicar vinagre debajo de la puerta?

Debajo de la puerta suelen acumularse polvo, pelusas y suciedad que muchas veces no se eliminan por completo al barrer o pasar el trapeador. Es acá donde aparece el vinagre, un aliado clave que puede mejorar la higiene de tu casa y contribuir a un ambiente más fresco y armonizado.

Uno de los motivos principales para usar vinagre en esta zona es su capacidad para neutralizar olores. Aunque no elimina la fuente de olor por completo, el vinagre actúa como un neutralizador natural, ideal para ambientes cerrados o con poca ventilación.

Además, este método se utiliza como repelente para pequeños insectos. El aroma ácido del vinagre blanco ayuda a ahuyentar ácaros, hormigas y mosquitos, plagas que suelen esconderse en los sectores menos visibles de tu casa. Por eso, pulverizar vinagre debajo de la puerta puede ser una alternativa práctica a los aerosoles fuertes o productos químicos más invasivos.

El vinagre también es útil para desinfectar el piso debajo de la puerta, un lugar donde suele acumularse suciedad que no siempre se percibe a simple vista. Su aplicación regular puede ayudar a mantener la zona más higiénica y libre de microorganismos.

Finalmente, algunas personas utilizan para limpiar “malas energías” y renovar el ambiente, una práctica asociada con métodos de limpieza energética del hogar.

¿Cómo aplicarlo correctamente?

Para aprovechar al máximo sus beneficios, basta con preparar una mezcla simple de vinagre blanco y agua en un rociador o atomizador. Luego, se recomienda pulverizar debajo de la puerta y en las áreas cercanas donde suele acumularse polvo o esconderse algún insecto.