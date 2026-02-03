Ni jabón ni bicarbonato: el método efectivo para limpiar las hornallas y asaderas al instante

La cocina es uno de los sectores de la casa que más problemas genera a la hora de limpiar, ya que desde la grasa de las hornallas hasta los restos de comida y la suciedad que se acumulan a diario implican un esfuerzo a la hora de eliminarlos .

Frente a esta habitual problemática, el influencer argentino Gastón Williams (@decasa.style), especializado en limpieza y decoración, compartió un secreto que se volvió viral y que promete dejar tu cocina como nueva, casi sin esforzarte.

¿Cuál es el truco viral para limpiar las hornallas y asaderas al instante?

Williams mostró a sus más de 2 millones de seguidores cómo sacar la grasa y la suciedad acumulada que tenés en tu casa con pocos ingredientes y en tres simples pasos.

Paso 1: Prepará el horno antes de limpiar

Antes de empezar, desenchufá el horno eléctrico por seguridad. Si tiene luces, cubrilas con papel aluminio para protegerlas del agua y los productos de limpieza.

Luego, rociá el interior con un desengrasante o prepará una solución casera combinando:

40% agua

60% vinagre de alcohol

5 gotas de detergente

Paso 2: la limpieza

Dejá actuar unos minutos, retirá el aluminio y encendé el horno al mínimo por 20 minutos. El calor ayudará a que la grasa se ablande y sea más fácil de eliminar. Una vez que enfríe, pasá un trapo húmedo para remover la suciedad.

Ni jabón ni bicarbonato: el método efectivo para limpiar las hornallas y asaderas al instante Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paso 3: la mezcla

La fórmula viral combina bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol y limón. Esta mezcla actúa como un poderoso desengrasante casero:

Por último, formá una pasta y esparcila por todo el interior del horno. Dejala actuar por una hora. Luego, frotá con una virulana o esponja con virulana para remover toda la suciedad.

Los beneficios de esta mezcla