El vinagre blanco dejó de ser un producto exclusivo de cocina y limpieza para convertirse en uno de los remedios caseros más utilizados en los hogares colombianos. En las últimas semanas, expertos en limpieza doméstica y usuarios en redes sociales comenzaron a recomendar una práctica sencilla: rociar vinagre en la puerta de la casa para alejar insectos y mantener los espacios más frescos sin usar químicos agresivos. La tendencia empezó a ganar fuerza por su bajo costo y por los múltiples beneficios que ofrece. Además de ayudar a limpiar superficies, el olor ácido del vinagre funciona como una barrera natural que incomoda a varias plagas comunes que suelen entrar por puertas, ventanas y grietas. Uno de los principales motivos por los que muchas personas aplican vinagre en la entrada es por su capacidad repelente. El fuerte aroma actúa como un inhibidor natural para insectos como hormigas, cucarachas, arañas y algunos mosquitos, que suelen evitar las zonas impregnadas con este olor. Por eso, varias familias comenzaron a usarlo en: Además, el vinagre ayuda a neutralizar malos olores y aporta sensación de limpieza en espacios donde normalmente se acumula polvo o humedad. El procedimiento es sencillo y no requiere productos costosos. Lo más recomendado es usar vinagre blanco mezclado con agua dentro de un atomizador. La preparación básica consiste en: Luego de mezclar ambos ingredientes, se debe aplicar directamente sobre las zonas de acceso de la vivienda. Algunas personas también añaden gotas de limón o eucalipto para potenciar el efecto repelente. Especialistas en limpieza casera aconsejan repetir el procedimiento una o dos veces por semana, especialmente durante temporadas de lluvia o calor, cuando aumentan los insectos dentro de las viviendas. Si la entrada de la casa está expuesta constantemente al agua o al polvo, lo ideal es reforzar la aplicación para mantener el olor activo por más tiempo. Aunque no elimina plagas de manera definitiva, el vinagre sí puede ayudar a disminuir la presencia de algunos insectos en zonas específicas del hogar. Su aroma altera los rastros químicos que usan hormigas y otros insectos para movilizarse, por lo que muchas veces prefieren evitar esos espacios. Sin embargo, cuando existe una infestación grande, expertos recomiendan complementar este tipo de remedios caseros con limpieza profunda y control profesional de plagas. Más allá de la limpieza del hogar, algunas personas creen que el vinagre ayuda a “renovar” el ambiente de la vivienda. Dentro de ciertas prácticas de armonización, se utiliza para limpiar energías pesadas y generar sensación de tranquilidad en la casa. Aunque no existe evidencia científica sobre estos efectos, el hábito sigue creciendo entre quienes buscan alternativas naturales y económicas para mantener el hogar limpio y agradable. El vinagre blanco se convirtió en una alternativa popular porque es barato, fácil de conseguir y menos agresivo que muchos productos industriales. Además: