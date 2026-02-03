La limpieza del baño es una de las tareas más importantes del hogar, especialmente cuando se trata de evitar la humedad, el moho y los malos olores. En ese contexto, un truco casero cada vez más recomendado es tirar vinagre en la cortina del baño.

Este producto natural, económico y fácil de conseguir se destaca por sus propiedades desinfectantes y desodorizantes, y se ha convertido en un aliado clave para mantener la cortina limpia.

Por qué es útil tirar vinagre en la cortina del baño

El vinagre es eficaz para eliminar el moho y los hongos que suelen acumularse en la cortina del baño debido a la humedad constante. Su acidez actúa directamente sobre estos microorganismos, ayudando a desprender las manchas negras y evitando que vuelvan a aparecer con rapidez.

Además, tirar vinagre en la cortina del baño sirve para combatir los malos olores y los restos de jabón o sarro que se adhieren con el uso diario. A diferencia de otros productos de limpieza, no deja residuos químicos ni perfumes artificiales, lo que lo convierte en una opción más natural y segura para el hogar.

Cómo usar vinagre en la cortina del baño para limpiarla correctamente

Una de las formas más simples de usar vinagre es colocarlo en un pulverizador y rociarlo directamente sobre la cortina, especialmente en la parte inferior, donde suele acumularse más suciedad. Se recomienda dejar actuar el producto entre 15 y 30 minutos y luego enjuagar con agua tibia.

Otra opción efectiva es lavar la cortina en el lavarropas junto con una taza de vinagre blanco. Este método ayuda a eliminar manchas difíciles, restos de moho y olores persistentes, sin dañar el material. En el caso de cortinas plásticas, es importante utilizar un ciclo suave.

Para mantener la cortina limpia por más tiempo, se aconseja repetir este procedimiento una vez por semana o cada 10 días. Además, dejar la cortina extendida después de cada ducha facilita el secado y potencia el efecto del vinagre, evitando la formación de nuevos hongos y bacterias.