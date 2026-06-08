A medida que aumenta el interés por los remedios naturales y económicos para el cuidado del jardín, una de las fórmulas más utilizadas en Colombia es la combinación de cáscara de huevo con vinagre .

Aunque se presenta como untruco sencillo, esta mezcla es capaz de liberar minerales esenciales de la cáscara y transformarlos en nutrientes que el suelo puede absorber con mayor facilidad .

El huevo contiene calcio en grandes cantidades, mientras que el vinagre actúa como un acelerador en la descomposición de la cáscara, facilitando que las plantas puedan aprovechar mejor estos nutrientes. El resultado de dicha mezcla es un fertilizante líquido económico y sostenible idóneo para aplicarse en macetas, jardines pequeños o huertas caseras. ¿Cómo proceder a su elaboración?

¿Cómo hacer fertilizante con cáscara de huevo y vinagre?

Reunir las cáscaras: tras utilizar los huevos, es recomendable enjuagar las cáscaras y permitir que se sequen para evitar la aparición de malos olores. Cubrir con vinagre: coloque las cáscaras en un frasco limpio y vierta vinagre blanco hasta que queden completamente sumergidas. : coloque las cáscaras en un frasco limpio y vierta vinagre blanco hasta que queden completamente sumergidas. Dejar reposar: cierre el frasco y déjelo reposar entre 24 y 48 horas. Notará burbujas, lo cual indica que el ácido del vinagre está actuando sobre el calcio. Triturarlas: rompa las cáscaras en trozos pequeños o procéselas para que se descompongan de manera más ágil. Diluir antes de usar: mezcle el líquido resultante con agua en proporciones iguales y utilícelo para regar las plantas.

Cáscara de huevo y vinagre: un fertilizante económico y sostenible para el jardín. (foto: archivo).

¿Para qué sirve la cáscara de huevo con vinagre y cómo usarla?

Mejora el pH del suelo en aquellas plantas que demandan un entorno más ácido, como las hortensias, azaleas o arándanos.

Aporta calcio de manera directa al suelo , esencial para el crecimiento de tallos y raíces.

Es económico y sostenible , dado que utiliza un residuo de cocina y disminuye la dependencia de fertilizantes químicos.

Favorece la absorción de nutrientes, ya que el vinagre actúa descomponiendo la cáscara y liberando sus minerales. , ya que el vinagre actúa descomponiendo la cáscara y liberando sus minerales.

Pon una cáscara de huevo en vinagre y mira qué pasa

El vinagre contiene ácido acético, que reacciona con el carbonato de calcio presente en la cáscara. Este proceso libera dióxido de carbono -por eso aparecen burbujas en el frasco- y transforma el calcio sólido en una forma líquida que las raíces de las plantas pueden absorber.

El uso de vinagre en el cuidado de las plantas, debido a su capacidad para liberar nutrientes, resulta beneficioso. Su efectividad radica en la conversión de calcio sólido en una forma que es más fácilmente asimilable por el sistema radicular de las plantas. Este proceso no solo fomenta un crecimiento saludable, sino que también contribuye a la vitalidad general de las mismas.

Cómo convertir un desecho duro e inerte en fertilizante líquido útil, paso a paso

A diferencia de la cáscara, la clara de huevo contiene proteínas y no presenta una cantidad significativa de minerales. Al combinarse con vinagre, puede coagularse, resultando en un preparado poco recomendable para el jardín.

Por consiguiente, los expertos indican que el uso óptimo se da con cáscara de huevo y vinagre y no con la clara. Esta última puede ser mejor aprovechada en la cocina, mientras que la cáscara se convierte en abono natural.