El lavado con sal y vinagre se convirtió en un truco casero que algunas personas incorporan a su rutina de higiene, especialmente para los pies. La combinación de dos ingredientes económicos puede ayudar a combatir el olor y a mantener la piel más limpia cuando se utiliza de forma adecuada.

Los pies suelen quedar relegados en la rutina diaria de cuidado, pese a que soportan el peso del cuerpo y pasan buena parte del día dentro de medias y calzado. La transpiración, el calor y la humedad crean un ambiente favorable para las bacterias que generan el mal olor.

Qué beneficios tiene esta combinación

El vinagre aporta ácido acético, un compuesto que puede dificultar la proliferación de algunas bacterias. Por eso, especialistas en cuidado de los pies lo mencionan como una alternativa casera para reducir el olor cuando se utiliza diluido en agua. La Cleveland Clinic, por ejemplo, incluye los baños con vinagre entre las opciones que algunas personas pueden probar para controlar el olor de los pies.

La sal también forma parte de distintos baños de pies y puede ayudar a retirar parte de la humedad superficial de la piel. Combinada con agua tibia, además, convierte el lavado en una rutina sencilla que muchas personas utilizan después de pasar varias horas con calzado cerrado.

Aunque la mezcla puede aportar algunos resultados para la higiene y el olor, no es un tratamiento médico en sí mismo. No existe evidencia suficiente para afirmar que la combinación de sal y vinagre cure infecciones por hongos, y los especialistas advierten que los remedios caseros no deben sustituir los tratamientos indicados cuando existe una afección en la piel.

Cómo preparar el lavado de pies

La preparación es sencilla y puede realizarse en pocos minutos:

Llenar una palangana amplia con agua tibia , sin que esté demasiado caliente.

Agregar vinagre diluido en el agua.

Incorporar una pequeña cantidad de sal y mezclar.

Sumergir los pies durante 15 a 20 minutos .

Enjuagar con agua limpia y secar muy bien, especialmente entre los dedos.

Para el vinagre, la Cleveland Clinic señala como referencia una preparación con dos partes de agua por una de vinagre, durante 15 a 20 minutos. También recomienda evitar este tipo de baños cuando existen cortes, raspaduras o irritación en la piel.

El secado es una parte importante de la rutina, ya que la humedad entre los dedos puede favorecer la aparición y el crecimiento de microorganismos. Por eso, después del lavado conviene evitar ponerse inmediatamente medias o calzado cerrado si los pies todavía están húmedos.

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Qué pasa con el lavado de manos

En las manos, la recomendación es diferente. El método habitual para una buena higiene sigue siendo lavar con agua y jabón, especialmente después de ir al baño, antes de preparar alimentos y cuando las manos están visiblemente sucias.

La mezcla de sal y vinagre puede formar parte de prácticas caseras, pero no debe presentarse como reemplazo del lavado convencional ni como un desinfectante de manos. La prioridad continúa siendo una higiene adecuada y frecuente.

Cuándo conviene evitar este truco

El vinagre puede resultar irritante cuando entra en contacto con piel lastimada. Por eso, no se recomienda utilizarlo sobre heridas abiertas, cortes, grietas profundas o zonas inflamadas. Los baños de pies tampoco son una buena opción para todas las personas: pueden resecar la piel o empeorar pequeñas lesiones cuando se realizan de forma excesiva.

Si aparecen picazón persistente, descamación, grietas, dolor, enrojecimiento importante o cambios en las uñas, conviene consultar con un profesional para determinar la causa y elegir el tratamiento adecuado. Las fuentes médicas señalan que los remedios caseros no cuentan con evidencia suficiente para tratar por sí solos infecciones como el pie de atleta.

Para mantener los pies en buenas condiciones también resulta importante lavarlos con regularidad, cambiar las medias cuando estén húmedas y mantener el calzado seco y ventilado, medidas que ayudan a controlar el exceso de humedad y el mal olor.