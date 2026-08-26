Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y evitar reducir la presión.

Con el uso cotidiano, los orificios del cabezal de la ducha pueden acumular sarro y restos minerales. Esta obstrucción hace que algunos chorros salgan desviados, que otros dejen de funcionar y que el caudal de agua parezca más débil.

El problema suele ser más frecuente en las viviendas con agua dura, es decir, con una elevada concentración de calcio y magnesio. Para retirar las incrustaciones resistentes sin recurrir al bicarbonato ni al vinagre, una alternativa es utilizar un limpiador suave a base de ácido cítrico.

Qué producto ayuda a eliminar el sarro de los orificios de la ducha

El ácido cítrico puede ayudar a disolver los depósitos minerales que se acumulan en los pequeños conductos del cabezal. A diferencia del bicarbonato, que no resulta especialmente eficaz para deshacer este tipo de incrustaciones, actúa sobre los residuos de cal adheridos a la superficie.

Fabricantes como Hansgrohe recomiendan emplear productos suaves que contengan ácido cítrico para retirar el sarro. También desaconsejan los limpiadores con ácido clorhídrico, ácido fórmico, cloro o ácido acético, presente en el vinagre, debido a que pueden deteriorar determinados acabados.

No existe una proporción universal aplicable a todas las duchas. La concentración y el tiempo de contacto deben ajustarse a las instrucciones del limpiador y al manual del fabricante, especialmente cuando el cabezal tiene acabados cromados, negros, dorados o piezas delicadas.

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Cómo limpiar el cabezal de la ducha con ácido cítrico

Antes de comenzar, conviene colocarse guantes y comprobar que el producto sea compatible con el material. Si el cabezal puede desmontarse, la limpieza resulta más sencilla.

Los pasos recomendados son:

Cerrar el agua y retirar el cabezal con cuidado, sin forzar la rosca ni las conexiones. Preparar en un recipiente una solución de agua tibia y limpiador suave a base de ácido cítrico, respetando la dosis indicada en el envase. Sumergir únicamente la parte afectada durante unos minutos. No se debe superar el tiempo de exposición señalado por el fabricante; algunas marcas establecen un máximo de diez minutos. Retirar los depósitos ablandados con un paño suave o una esponja no abrasiva. Si los orificios son de silicona flexible, el sarro puede desprenderse frotándolos suavemente con los dedos. Enjuagar el cabezal por dentro y por fuera con abundante agua limpia, volver a colocarlo y dejar correr el agua para eliminar cualquier resto del producto.

Si la ducha no puede desmontarse, se puede aplicar el limpiador con un paño suave sobre la zona afectada. No conviene rociarlo directamente, porque el líquido podría ingresar en partes internas y dañar componentes del cabezal.

Cómo evitar que el sarro vuelva a bloquear la ducha

La frecuencia de limpieza depende principalmente de la dureza del agua. Cuanto mayor sea la concentración de minerales, más rápido volverán a formarse las incrustaciones.

Para reducir su acumulación se recomienda:

Secar el cabezal y los grifos después de utilizarlos cuando sea posible.

Frotar periódicamente los orificios flexibles para desprender los depósitos recientes.

Realizar la limpieza antes de que los conductos queden completamente bloqueados.

Revisar el filtro ubicado en la conexión del cabezal, si el modelo incluye uno.

Considerar un sistema antisarro o ablandador cuando el agua de la vivienda sea especialmente dura.

El ácido cítrico debe utilizarse por separado: nunca debe mezclarse con lavandina, cloro ni otros limpiadores. Después del tratamiento, es indispensable enjuagar completamente la ducha y respetar las indicaciones de cuidado específicas del fabricante.