Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Preparar empanadas caseras es una de las opciones más elegidas para disfrutar de una comida abundante y fácil de preparar.

Sin embargo, después de llevarlas al horno aparece una tarea que muchos prefieren evitar: limpiar la bandeja donde se cocinaron.

Los restos de masa, grasa y relleno pueden quedar adheridos a la superficie y hacer que la limpieza resulte mucho más complicada.

Por eso, existe un sencillo truco casero con vinagre que algunas personas incorporan antes de comenzar a cocinar.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la bandeja antes de hacer empanadas?

El objetivo principal de este método no es modificar el sabor ni la cocción de las empanadas, sino facilitar la limpieza posterior de la bandeja.

El vinagre blanco contiene ácido acético y es utilizado habitualmente en tareas domésticas para ayudar a remover determinados residuos y depósitos.

Por ese motivo, algunas personas lo incorporan como parte de la preparación de superficies antes de cocinar.

La clave está en utilizar una cantidad pequeña y distribuida de manera uniforme, evitando empapar la bandeja.

¿Cómo aplicar el truco del vinagre en la bandeja?

(foto: archivo).

Para poner en práctica este método, se puede seguir un procedimiento sencillo:

Limpiar previamente la bandeja y retirar cualquier resto de comida. Colocar una pequeña cantidad de vinagre blanco en un pulverizador. Rociar ligeramente la superficie de la bandeja. Distribuir el líquido de manera uniforme con un paño limpio o papel de cocina. Dejar la superficie preparada antes de colocar las empanadas.

Es importante que la bandeja no quede excesivamente mojada. El objetivo es aplicar una capa muy fina, no cubrirla con una cantidad abundante de líquido.

El truco para limpiar la bandeja después de cocinar empanadas

Una vez terminada la cocción, la bandeja puede conservar restos de grasa, masa o relleno que se hayan desprendido durante el horneado.

En estos casos, conviene dejar que la bandeja pierda temperatura antes de comenzar la limpieza. Después se pueden retirar los restos sólidos y lavar la superficie con agua y detergente.

El vinagre puede utilizarse como complemento para determinadas tareas de limpieza, pero no reemplaza al detergente ni garantiza por sí solo la eliminación de todos los microorganismos.

¿El vinagre evita que las empanadas se peguen?

Aunque existen numerosos trucos para evitar que las empanadas se adhieran a la bandeja, el vinagre no debería considerarse un antiadherente.

Para reducir el riesgo de que la masa se pegue durante la cocción, suelen utilizarse alternativas como papel para horno, una superficie antiadherente adecuada o una pequeña cantidad de materia grasa, dependiendo de la receta y del tipo de bandeja.

Por eso, si el objetivo principal es evitar que las empanadas se peguen, resulta más conveniente utilizar métodos específicamente destinados a evitar la adherencia.