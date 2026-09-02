El vinagre puede ayudar a limpiar la suciedad y la grasa acumuladas en el volante del auto, pero los especialistas recomiendan tener cuidado con su aplicación para evitar dañar determinados materiales o componentes del vehículo.

El vinagre es uno de los productos caseros más utilizados para distintas tareas de limpieza y también aparece entre los trucos recomendados para mantener en mejores condiciones el interior del auto. Uno de los usos que circula es aplicarlo sobre el volante, una de las superficies que más contacto tiene con las manos durante la conducción.

La explicación está relacionada con la suciedad que se acumula en esa zona. El contacto constante puede dejar restos de grasa, sudor, polvo y otras partículas sobre la superficie, por lo que una limpieza periódica ayuda a mantener el volante en mejores condiciones y evitar que se acumule suciedad.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre utilizar vinagre como parte de una limpieza y rociarlo directamente sobre el volante. El material de la superficie es determinante y, en algunos casos, el producto puede no ser recomendable. Por eso, antes de aplicar cualquier mezcla conviene conocer qué tipo de revestimiento tiene el volante.

¿Para qué sirve el vinagre en el volante del auto?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que puede ayudar a desprender determinados residuos y suciedad. Por ese motivo, diluido en agua, aparece en distintas fórmulas de limpieza casera. En el caso del volante, la intención es eliminar parte de la película de grasa y suciedad que puede quedar después del contacto repetido con las manos.

Una forma más prudente de utilizarlo es preparar una solución diluida y colocar una pequeña cantidad sobre un paño de microfibra, en lugar de empapar la superficie. Después se puede pasar el paño por el volante y retirar los restos de humedad con otro paño limpio. El objetivo es limpiar la superficie, no dejarla mojada.

El vinagre tiene múltiples usos. Representación creada con IA

¿Es recomendable rociar vinagre directamente sobre el volante?

No necesariamente. Aunque el vinagre puede utilizarse en determinadas tareas de limpieza, su acidez hace que no sea apropiado para todos los materiales. Un volante revestido en cuero, materiales sintéticos o determinados plásticos puede requerir productos específicos indicados por el fabricante del vehículo.

Además, pulverizar líquidos directamente sobre el volante puede hacer que la humedad llegue a zonas sensibles, especialmente cerca de botones, controles o componentes electrónicos. Por eso, si se decide utilizar una solución casera, es preferible aplicarla al paño y no directamente sobre la superficie. También conviene probarla primero en una zona poco visible y revisar las recomendaciones de limpieza del vehículo