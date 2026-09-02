Rociar vinagre en la tabla de cortar: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo

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Las tablas de cortar están en contacto constante con distintos alimentos y, con el uso diario, pueden acumular restos superficiales y olores difíciles de eliminar. Por este motivo, además del lavado habitual, algunas personas recurren al vinagre blanco como complemento para su limpieza.

Gracias principalmente a su contenido de ácido acético, el vinagre puede ayudar a desprender ciertos residuos y a neutralizar algunos olores. Sin embargo, su uso no reemplaza una correcta limpieza ni debe considerarse un sustituto de los métodos de desinfección recomendados cuando existe riesgo de contaminación.

Para qué sirve rociar vinagre en la tabla de cortar

Uno de sus usos más prácticos está relacionado con los olores que pueden quedar impregnados después de cortar determinados alimentos, como cebolla, ajo o pescado.

Aplicado sobre una tabla compatible con este producto, el vinagre puede colaborar para:

Reducir olores persistentes.

Facilitar la eliminación de algunos residuos superficiales.

Complementar la limpieza cotidiana de la tabla.

Es importante remarcar que el vinagre no garantiza la eliminación de todos los microorganismos potencialmente peligrosos, por lo que no conviene depender únicamente de este ingrediente para higienizar superficies que estuvieron en contacto con alimentos crudos.

Cómo utilizar vinagre para limpiar la tabla de cortar

Primero se deben retirar todos los restos visibles de comida y lavar la tabla de acuerdo con las indicaciones correspondientes a su material. Si es compatible con vinagre, se puede aplicar una pequeña cantidad sobre la superficie y dejarla actuar brevemente.

Luego, se debe frotar suavemente, enjuagar bien y dejar que la tabla se seque por completo antes de guardarla. Mantenerla húmeda durante períodos prolongados puede favorecer la aparición de olores y deteriorar algunos materiales.

Cuándo conviene evitar este truco

No todas las tablas reaccionan de la misma manera al vinagre. Antes de aplicarlo, conviene revisar las recomendaciones del fabricante, especialmente en aquellas fabricadas con madera, bambú u otros materiales que puedan tener tratamientos o acabados especiales.

Además, si la tabla presenta grietas profundas, surcos difíciles de limpiar o un deterioro considerable, el vinagre no solucionará el problema. En estos casos, puede ser necesario reemplazarla para mantener una adecuada higiene durante la preparación de alimentos.