Mezclar dos cucharadas de vinagre con tres pedazos de limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

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La combinación de vinagre blanco y limón se ha posicionado como uno de los remedios caseros más efectivos para mantener la casa limpia sin necesidad de recurrir a productos químicos perjudiciales. Esta mezcla aprovecha la acidez de ambos elementos, lo que permite limpiar, desodorizar y desengrasar diversas superficies en el hogar de manera eficiente y asequible.

Un número creciente de personas ha comenzado a incluir esta mezcla en su rutina de limpieza diaria: se utiliza en la cocina, en el baño e incluso para neutralizar olores en la nevera o en los trapos de uso diario. Por ello, muchas personas se cuestionan acerca de su utilidad, la forma adecuada de su preparación y los cuidados necesarios a tener en cuenta.

Para qué sirve mezclar vinagre con limón

El vinagre posee ácido acético, conocido por su acción antibacteriana y desinfectante. Por su parte, el limón añade ácido cítrico, que resulta eficaz para disolver grasas ligeras y residuos de cal. En conjunto, ambos componentes constituyen una mezcla efectiva para la limpieza de encimeras, fregaderos, grifos y azulejos, proporcionando un fresco y cítrico aroma.

Aplicado mediante un paño o un pulverizador, este concocto es útil para eliminar manchas de agua en acero inoxidable, residuos de jabón en baños, así como olores en tablas de cortar y recipientes plásticos. Es fundamental que se utilice diluido en agua para prevenir el daño en superficies delicadas o sensibles.

Como referencia visual, se recomienda preparar una mezcla en un frasco de vidrio con agua, rodajas de limón y un chorro de vinagre blanco, la cual debe ser colada y transferida a un atomizador para facilitar su uso diario en la cocina y el baño.

Frasco con cáscaras de limón y vinagre para un limpiador natural. Archivo El Cronista

Trucos y usos de la mezcla en el hogar

Asimismo, esta mezcla es útil para neutralizar malos olores: agregar unas cucharadas en un recipiente abierto puede contribuir a mejorar el aroma de espacios cerrados, de la heladera o del cubo de basura, especialmente si se mezcla con trozos de limón fresco.

Adicionalmente, puede funcionar como apoyo para aflojar grasa ligera en hornallas, puertas del horno y campanas extractoras, siempre que se permita actuar durante unos minutos antes de frotar con una esponja suave. En cristales y vidrios, la mezcla bien diluida proporciona un acabado brillante si se seca con un paño de microfibra.

Paso a paso para preparar y usar la mezcla

Para un uso óptimo de este truco casero, es conveniente seguir una proporción sencilla y fácil de memorizar. A partir de este punto, se podrá modificar la cantidad según la capacidad del recipiente o el nivel de limpieza requerido en cada circunstancia.