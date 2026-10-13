El eclipse solar que convertirá al Sol en un “anillo de fuego” llegará en febrero: qué lugares de Río Negro serán protagonistas.

Río Negro será el protagonista de un esperado eclipse solar anular, fenómeno astronómico donde la Luna se ubicará frente al Sol, pero no llegará a cubrirlo por completo. De esta manera, dejará a la vista una silueta conocida como el “anillo de fuego”.

Desde el gobierno provincial anunciaron que trabajan en una agenda para combinar astronomía, naturaleza, actividades deportivas y otras experiencias.

El eclipse anillo de fuego que llegará a Río Negro en febrero

El evento tendrá lugar durante el fin de semana de Carnaval, fecha que suele traccionar grandes cantidades de turistas hacia la provincia.

Está pronosticado que el evento astronómico tenga lugar el 6 de febrero de 2027 y podrá ser observado desde distintos puntos de la provincia.

El eclipse solar que convertirá al Sol en un “anillo de fuego” llegará en febrero: qué lugares de Río Negro serán protagonistas. Shutterstock

La Secretaría de Turismo y el gobierno provincial trabajan para acompañar la difusión del evento. En zonas como Las Grutas y Playas Doradas se preparan tres jornadas de actividades vinculadas al eclipse.

En caso de Las Grutas, será sede de una competencia de natación OWeclipse 2027 el sábado 6 de febrero que coincidirá con el fenómeno astronómico.

“ El eclipse nos permite mostrar nuestros destinos desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, desarrollar experiencias vinculadas a la astronomía que puedan disfrutarse durante todo el año ”, destacó la secretaria de Turismo, Sol Canalda en la página oficial.

El eclipse tendrá una duración aproximada de tres horas, pero no deberá mirarse de forma directa ni utilizar elementos caseros como protección. La recomendación general es utilizar lentes certificados para observar el fenómeno.

La provincia busca potenciar el astroturismo

La cartera de Turismo busca sumar nuevas iniciativas para potenciar el astroturismo en la provincia. Buscarán atraer turistas mediante observaciones nocturnas, interpretación del cielo, experiencias vinculadas al sol y propuestas que integren turismo, ciencia, naturaleza y educación.

Desde la página oficial del gobierno provincial detallaron que, si bien el eclipse será el gran acontecimiento de febrero de 2027, el trabajo apunta a que la experiencia no termine ese día. La propuesta es generar actividades que puedan disfrutarse en distintas épocas del año.