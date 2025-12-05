En esta noticia ¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Tucumán del viernes, 5 de diciembre de 2025.

En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.