Mezclar café usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué lo recomiendan

En un contexto donde las soluciones domésticas adquieren relevancia debido a su bajo costo y reducido impacto ambiental, una combinación sencilla ha comenzado a ganar popularidad: mezclar café usado con bicarbonato de sodio.

Lejos de constituir un simple truco infundado, esta mezcla presenta múltiples aplicaciones en el hogar, siendo adoptada por un importante número de personas en su rutina cotidiana.

Tirar agua con vinagre y bicarbonato en la bacha de la cocina: porqué hay que hacerlo todas las noches y para qué sirve (foto: archivo). Archivo El Cronista

¿Qué utilidad tiene combinar café ya utilizado con bicarbonato?

El café molido que queda tras su preparación habitualmente se deshecha, no obstante, este posee propiedades valiosas. La combinación de este con bicarbonato de sodio optimiza su efectividad en la limpieza, desodorización y exfoliación.

Entre los principales usos que se destacan:

Eliminador de olores : el bicarbonato neutraliza olores, mientras que el café aporta un aroma agradable. Esta mezcla es invaluable para colocar en la heladera, el cubo de basura o incluso en calzado.

Limpiador natural : gracias a su textura, el café actúa como abrasivo suave y, junto al bicarbonato, contribuye a eliminar suciedad en superficies como ollas, sartenes o fregaderos.

Exfoliante corporal : en el ámbito del cuidado personal, esta combinación puede emplearse como exfoliante casero para la piel, favoreciendo la eliminación de células muertas.

Repelente de insectos: algunas personas lo utilizan en exteriores para mantener alejadas hormigas u otros insectos, aunque su efectividad puede variar.

¿Por qué es más efectivo limpiar con residuos y sin químicos?

El principal motivo por el que esta mezcla se volvió tendencia es su doble beneficio: permite reutilizar un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, evitar el uso de productos químicos más agresivos .

Imagen ilustrativo Imagen generada con Gemini IA

Además, es una alternativa accesible, fácil de preparar y versátil, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar.

Mezcla café usado y bicarbonato: limpieza y desodorización en seco o en pasta

La elaboración es sencilla: se combina café usado (completamente seco) con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta obtener una textura uniforme.

De acuerdo al propósito, se puede aplicar en su estado seco o incorporar unas gotas de agua para crear una pasta .

Beneficios ecológicos del café usado y bicarbonato en jardines

El creciente interés por soluciones ecológicas y económicas ha llevado a muchos a descubrir los beneficios adicionales de la mezcla de café usado y bicarbonato de sodio.

Recientes estudios indican que esta combinación no solo es efectiva para limpiar y desodorizar, sino que también puede contribuir a la salud del suelo cuando se utiliza como fertilizante natural en jardines.