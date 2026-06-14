Durante este sábado, 13 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5687 (Piojos).

1° 5687 11° 9357 2° 0332 12° 9122 3° 0825 13° 8051 4° 4785 14° 8198 5° 6302 15° 2881 6° 4470 16° 9836 7° 1290 17° 6537 8° 6500 18° 9240 9° 6262 19° 1192 10° 7903 20° 0252

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.