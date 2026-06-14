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Durante este sábado, 13 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5687 (Piojos).

 1°5687 11°9357 
 0332  12°9122
 3°0825  13°8051 
 4785  14°8198 
 6302  15°2881 
 6°4470  16°9836
 1290  17°6537 
 6500  18°9240 
 6262  19°1192 
 10°7903 20°0252 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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