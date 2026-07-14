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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 13 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1112 (Soldado).

 1°1112 11°5256 
 0198  12°2178
 3°4249  13°2027 
 7948  14°0056 
 4350  15°6734 
 6°9912  16°5317
 5573  17°6602 
 4264  18°2640 
 5193  19°3698 
 10°5649 20°7819 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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