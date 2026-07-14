La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 13 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 13 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1112 (Soldado).

1° 1112 11° 5256 2° 0198 12° 2178 3° 4249 13° 2027 4° 7948 14° 0056 5° 4350 15° 6734 6° 9912 16° 5317 7° 5573 17° 6602 8° 4264 18° 2640 9° 5193 19° 3698 10° 5649 20° 7819

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.