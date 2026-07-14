Durante este martes, 14 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3124 (Caballo).

1° 3124 11° 3616 2° 8470 12° 2696 3° 9961 13° 5610 4° 4830 14° 6080 5° 3665 15° 9435 6° 3918 16° 1770 7° 6199 17° 1403 8° 7652 18° 6458 9° 4757 19° 2945 10° 0043 20° 8456

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.