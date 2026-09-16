En esta noticia ¿Peso mexicano en juego?

El peso mexicano se aprecia ligeramente frente al dólar la mañana del 16 de septiembre en el mercado de divisas a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (FED).

El tipo de cambio cotizaba en los MXN$17.1343 por dólar, nivel que representa una apreciación marginal de 0.09% (Ciudad de México 9:30 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la jornada nocturna, la moneda mexicana registró un máximo de MXN$17.1598 pesos y un mínimo de MXN$17.1081 por unidad.

La atención del mercado está en la reunión de la FED, que comenzó el 15 de septiembre, y donde se espera un incremento de 25 puntos base para llevar a la tasa de interés a un rango de entre 3.75% y 4%, en un contexto de presiones inflacionarias.

Este movimiento representa el primer incremento en la tasa de fondos federales desde 2023 cuando, el entonces presidente de la FED, Jerome Powell, llevó el referencia a un rango de entre 5.25% y 5.5%. Ahora, el panorama muestra una persistente presión en la inflación por más de cinco años y, ahora, agrega la preocupación de nuevos incrementos en el nivel de los precios por el conflicto en Medio Oriente.

“La Fed estaría iniciando un nuevo ciclo de incrementos en un entorno en el que la inflación se encuentra en niveles similares a los observados cuando la tasa permanecía en niveles considerablemente más elevados. Sin embargo, los incrementos en los costos de energía y de alimentos son un riesgo al alza para la inflación”, escribió Gabriela Siller, economista en Jefe en Banco Base, en un reporte.

Aún con el panorama, la posibilidad de mantener el referencial también flota en el mercado. Hasta ahora, los operadores asignaron una probabilidad de 90.7% de un alza, el resto considera que no habrá ningún movimiento, de acuerdo con la herramienta de la Fed.

Aun con el panorama, Bank of America proyecta que el banco central estadounidense subirá este año un total de 75 puntos base.

“Los mercados están descontando un ciclo de subidas ligeramente más amplio, pero mucho más lento”, escribieron en una nota. Para el equipo de análisis, si la FED actúa con rapidez, tendrá un mayor manejo para frenar la inflación y mantener a “raya” los tipos de interés a largo plazo.

¿Peso mexicano en juego?

Durante 2026, el tipo de cambio se vio beneficiado, entre otros elementos, por el diferencial de tasas de interés entre el Banxico y la FED. En este sentido, un movimiento o señal más restrictiva favorecería el desempeño del dólar y, con ella, detonaría una caída en el peso mexicano.

“Sería el catalizador para que el tipo de cambio opere con mayor volatilidad en niveles por encima de MXN$17.20 por dólar”, explicó Siller.

Para los analistas de Banorte, un incremento en la tasa de interés respaldaría al dólar en el corto plazo; sin embargo, estiman que sus niveles se mantendrían en lo rangos observados en meses recientes que, en paralelo, permitirían al tipo de cambio conservar un “buen desempeño relativo”.

Los estrategas proyectan que el tipo de cambio continuará cotizado en un rango de entre MXN$16.50 y MXN$17.50 por dólar en los siguientes meses; en tanto que para el cierre del año consideran un nivel de MXN$17.30 por billete verde.