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Este martes, 15 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 7528 (El Cerro).

 1°7528 11°5729 
 5956  12°0187
 3°0523  13°6050 
 5797  14°0696 
 6041  15°9635 
 6°7972  16°9952
 5579  17°7307 
 9211  18°0202 
 9714  19°9714 
 10°0197 20°0156 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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