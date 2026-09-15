Este martes, 15 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 7528 (El Cerro).

1° 7528 11° 5729 2° 5956 12° 0187 3° 0523 13° 6050 4° 5797 14° 0696 5° 6041 15° 9635 6° 7972 16° 9952 7° 5579 17° 7307 8° 9211 18° 0202 9° 9714 19° 9714 10° 0197 20° 0156

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.