En esta noticia Convertirse en embajador de la marca

La guerra por atraer talento cambió de reglas. Si hace algunos años el diferencial pasaba por el salario, la prepaga o la oficina con beneficios, hoy las empresas coinciden en que eso ya no alcanza. El nuevo desafío es otro: construir una experiencia de trabajo auténtica, con líderes consistentes, propósito claro y una cultura que resista el contraste entre lo que promete y lo que realmente se vive.

a coincidencia surgió de representantes de empresas de sectores tan distintos como energía, consumo masivo y electrónica. Aunque enfrentan desafíos diferentes para atraer talento, todos apuntaron en la misma dirección: la marca empleadora ya no se sostiene con campañas ni beneficios aislados, sino con una experiencia consistente entre lo que la empresa promete y lo que efectivamente ocurre puertas adentro.

“Hoy el talento elige. Ya no alcanza con mostrar beneficios o hablar de la compañía: hay que ofrecer un desafío y una propuesta de valor clara”, sostuvo María Laura Leszman, fundadora y CEO de BeX. En esa línea, aseguró que la coherencia del liderazgo pasó a ser determinante y que el bienestar ya no se mide por beneficios aislados, sino por la calidad de la experiencia diaria que vive cada colaborador.

La autenticidad apareció como otro de los conceptos repetidos durante el encuentro. Mabel Rius, directora de Recursos Humanos, Comunicaciones y Servicios Generales de Grupo Newsan, advirtió que muchas organizaciones siguen comunicando una realidad “atractiva”, pero alejada de su cultura. “Los candidatos están mucho más críticos. Valoran que la propuesta sea genuina y que puedan entender cómo es realmente trabajar en la empresa”, señaló.

Convertirse en embajador de la marca

En Mondelez, esa lógica se traduce en convertir a los propios colaboradores en embajadores de la marca. Tomás Gómez Álzaga, director senior de Recursos Humanos para Cono Sur, explicó que el programa Mondelovers incentiva a los empleados a compartir espontáneamente contenidos sobre su trabajo en redes sociales, una estrategia que, según afirmó, se refleja en un crecimiento sostenido de las postulaciones.

El nuevo desafío de las empresas es construir una experiencia de trabajo auténtica, con líderes consistentes, propósito claro y una cultura que resista el contraste entre lo que promete y lo que realmente se vive

La misma tendencia también atraviesa a sectores con fuerte demanda de perfiles especializados. Cecilia Damiano, gerente corporativa de Atracción de Talento y Marca Empleadora de Pan American Energy (PAE), sostuvo que, frente al crecimiento que impulsarán Vaca Muerta y los proyectos de GNL, la clave ya no pasa solo por captar profesionales, sino por desarrollar capacidades, apostar al aprendizaje continuo y construir una propuesta de valor capaz de diferenciarse en una competencia cada vez más intensa por el mismo talento, donde la experiencia cotidiana pesa cada vez más que los beneficios tradicionales al momento de elegir una empresa y decidir quedarse en ella a largo plazo.