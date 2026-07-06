Este lunes, 6 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5558 (Ahogado).

1° 5558 11° 2782 2° 9760 12° 2834 3° 1325 13° 6415 4° 3315 14° 1458 5° 0434 15° 2355 6° 6876 16° 9256 7° 7741 17° 3238 8° 7304 18° 9781 9° 7608 19° 1906 10° 4188 20° 8557

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.