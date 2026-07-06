La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 6 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5041 (El Cuchillo).

1° 5041 11° 6596 2° 3341 12° 4742 3° 4326 13° 5879 4° 3967 14° 7371 5° 5114 15° 3940 6° 2553 16° 8712 7° 4009 17° 9412 8° 8095 18° 7638 9° 8242 19° 9599 10° 9235 20° 0815

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.