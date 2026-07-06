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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 6 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5041 (El Cuchillo).

 1°5041 11°6596 
 3341  12°4742
 3°4326  13°5879 
 3967  14°7371 
 5114  15°3940 
 6°2553  16°8712
 4009  17°9412 
 8095  18°7638 
 8242  19°9599 
 10°9235 20°0815 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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