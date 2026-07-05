La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 4 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5039 (Lluvia).

1° 5039 11° 9670 2° 6427 12° 7647 3° 8681 13° 5841 4° 4180 14° 9026 5° 5882 15° 4517 6° 7867 16° 6035 7° 7120 17° 0587 8° 7860 18° 3370 9° 2854 19° 8604 10° 8385 20° 7226

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.