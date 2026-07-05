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Este sábado, 4 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1841 (El Cuchillo).

 1°1841 11°8830 
 9892  12°9329
 3°7221  13°0372 
 9156  14°0403 
 8612  15°0454 
 6°3286  16°5029
 5250  17°5329 
 1691  18°4616 
 7551  19°2992 
 10°2524 20°3685 

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