Este sábado, 4 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1841 (El Cuchillo).

1° 1841 11° 8830 2° 9892 12° 9329 3° 7221 13° 0372 4° 9156 14° 0403 5° 8612 15° 0454 6° 3286 16° 5029 7° 5250 17° 5329 8° 1691 18° 4616 9° 7551 19° 2992 10° 2524 20° 3685

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.